Collirio ritirato dalle farmacie per difetto di qualità: particelle microscopiche nelle confezioni

MeteoWeb

L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto nei giorni scorsi il ritiro di un lotto di collirio che presenta difetto di qualità. Si tratta del farmaco IKERVIS 1 mg/ml collirio emulsione e in particolare del lotto n°1L14W, con scadenza minima 05/2022. Commercializzato in Italia dall’azienda SANTEN ITALY SRL.

Il provvedimento, dunque, è stato disposto a seguito di un difetto di qualità per presenza di particelle microscopiche in confezioni del medicinale ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006. IKERVIS è un farmaco utilizzato per il trattamento della cheratite grave, un’infiammazione della cornea, nei pazienti adulti affetti dalla sindrome dell’occhio secco.