Come saranno i ghiacciai nei prossimi decenni? In mezzo secolo in tutto il mondo hanno perso oltre 9 trilioni di tonnellate di ghiaccio

MeteoWeb

Come saranno i ghiacciai nei prossimi decenni? “Dipende tutto da quello che faremo adesso per le emissioni di gas serra”, questo è il messaggio degli scienziati diffuso durante una spedizione guidata dall’ESA sul ghiacciaio del Gorner in Svizzera, una delle più grandi masse di ghiaccio delle Alpi.

Mentre i leader mondiali si riuniscono per la 26a Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, ESA presenta l’anteprima esclusiva del documentario che segue l’astronauta Luca Parmitano, insieme a un team di glaciologi e climatologi durante il loro viaggio sulle Alpi per comprendere come le temperature globali in aumento stiano provocando disastri sui ghiacciai.

Il documentario presenta lo scenario mozzafiato del ghiacciaio del Gorner, oltre a interviste con climatologi che spiegano come possiamo monitorare i ghiacciai con dati satellitari e misurazioni in situ. Probabilmente, l’umanità non è mai stata più consapevole del pericolo che noi e il pianeta affrontiamo a causa del cambiamento climatico. Mentre i leader mondiali alla COP26 lavorano per accelerare l’azione volta a ridurre le emissioni di gas serra per mantenere l’obiettivo di un aumento della temperatura di 1,5°C a portata di mano, ESA offre una nuova guida di facile utilizzo su ciò che l’Agenzia sta facendo per comprendere e monitorare i cambiamenti climatici da spazio – dati essenziali per i decisori politici.