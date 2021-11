COP26, accordo raggiunto a Glasgow: stop alla deforestazione entro il 2030

MeteoWeb

I leader mondiali concluderanno oggi il loro summit di due giorni nell’ambito della COP26 con una dichiarazione nella quale si impegnano a porre fine alla deforestazione entro il 2030 con un impegno da 19,2 miliardi di dollari.

Tra i firmatari della “Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e la terra” figurano anche anche Jair Bolsonaro, Xi Jinping e Vladimir Putin.

L’impegno è stato assunto da leader di oltre 100 Paesi, che rappresentano più dell’85% delle foreste mondiali.

“Questo è il più grande passo avanti nella protezione delle foreste del mondo da una generazione“, ha affermato la presidenza britannica della COP26, che ha preso il via domenica a Glasgow, in Scozia. Secondo la presidenza britannica, che ufficializzerà l’annuncio oggi alla presenza dei leader di Colombia, Indonesia e Stati Uniti, per questo progetto saranno impegnati 8,75 miliardi di sterline (circa 10,30 miliardi di euro) di fondi pubblici. Saranno inoltre mobilitati 5,3 miliardi di sterline di investimenti privati, di cui un miliardo sarà dedicato alla protezione del bacino del Congo, che ospita la seconda foresta tropicale più grande del mondo.