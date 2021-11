COP26 di Glasgow: oggi la giornata dedicata a decarbonizzazione e trasporti

MeteoWeb

Oggi alla COP26 di Glasgow la giornata sarà dedicata ai trasporti. Si discuterà di come arrivare al più presto ad un mercato delle auto a zero emissioni.

Si parlerà anche di come decarbonizzare il trasporto marittimo e aereo, in cui tagliare le emissioni è un’operazione molto complessa. Si affronterà anche la questione del taglio delle emissioni nel trasporto pesante su gomma.

In giornata verrà firmata la Clydebank Declaration per creare rotte decarbonizzate tra i porti. Rappresentanti delle case automobilistiche annunceranno il loro impegno a produrre solo auto a zero emissioni entro il 2040.

Oggi verrà lanciata l’International Aviation Climate Ambition Coalition da un gruppo di stati che vogliono intraprendere un percorso di decarbonizzazione del settore aereo.