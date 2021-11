COP26 di Glasgow: oggi la giornata dedicata all’adattamento, in programma intervento di Obama

MeteoWeb

Al via la seconda e ultima settimana di lavori alla COP26 di Glasgow: oggi è la giornata dedicata all’adattamento al cambiamento climatico, ed è anche in programma un intervento dell’ex presidente USA Barack Obama, protagonista di una tavola rotonda con una decina di giovani attivisti ambientali di tutto il mondo.

Durante i lavori della Conferenza sul clima, rappresentanti dei Paesi più colpiti dal riscaldamento globale racconteranno le loro esperienze. In seguito ministri ed esperti discuteranno di come affrontare le perdite e i danni della crisi climatica. Si parlerà di buone pratiche di adattamento e si terrà un focus su come la finanza climatica può sostenerle.