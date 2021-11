COP26 di Glasgow: oggi protagoniste città, regioni e ambiente edificato

MeteoWeb

Protagoniste oggi alla penultima giornata della conferenza COP26 di Glasgow le città, le regioni e l’ambiente edificato.

Oggi si confronteranno rappresentanti di città, regioni, Stati subnazionali, Stati nazionali e settore privato, per discutere su come l’ambiente edificato può e deve cambiare per affrontare i cambiamenti climatici.

Verrà lanciata la Under2Coalition High Ambition tra regioni e città, promossa dai governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Nel pomeriggio la giovane attivista Vanessa Nakate commenterà in plenaria i temi principali della conferenza con il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, la segretaria generale della Convenzione dell’Onu sui cambiamenti climatici Patricia Espinosa, e il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon.