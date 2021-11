COP26: oggi manifestazioni in oltre 200 città del mondo per chiedere soluzioni ecologiche ed eque

MeteoWeb

Migliaia di persone a Glasgow stanno sfidando pioggia e vento in un corteo che attraverserà la città per chiedere soluzioni ecologiche ed eque alla COP26.

La marcia è iniziata a Kelvingrove Park e gli organizzatori del Global Climate Justice Day sperano di riunire circa 100mila persone: la manifestazione vedrà la partecipazione di attivisti come Leonidas Iza, della Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador, e Veronica Gago, della piattaforma argentina Ni Una Menos.

Nonostante il maltempo i manifestanti marceranno per circa 5 ore fino a raggiungere il Glasgow Green Park.

Oggi sono previste manifestazioni in 200 città del mondo, da Los Angeles a Seul, da Rio de Janeiro a Manila.