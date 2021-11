Coronavirus: la curva dei nuovi casi giornalieri in Italia, calcolata con il metodo della media mobile [GRAFICO]

MeteoWeb

Ecco come appare la curva dei nuovi casi giornalieri, in Italia, calcolata con il metodo della media mobile a 7 giorni: il grafico è stato elaborato dal dott. Luca Fusaro.

“Alle soglie dei 5 milioni di casi totali, al 24 novembre abbiamo superato quota 10.000 contagi in media al giorno precisamente 10.192,” spiega Fusaro. “Il 24 novembre 2020 erano più del triplo 30.995. Mentre adesso la media sta salendo, lo scorso anno il picco è stato il 16 novembre con 35.075 contagi in media al giorno poi tale valore ha continuato progressivamente a scendere fino al termine dell’anno“.