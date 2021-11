Covid: Australia riapre i confini dopo 18 mesi

MeteoWeb

L’Australia ha riaperto oggi i confini dopo quasi 600 giorni di chiusura per la pandemia.

Il 20 marzo 2020 nel Paese era stata disposta una delle chiusure delle frontiere più severe al mondo per scongiurare il rischio di diffusione del nuovo Coronavirus. Decine di migliaia di australiani che vivono all’estero non sono potuti tornare in patria per oltre un anno e mezzo con pochissime eccezioni, condizionate dall’obbligo di quarantena di 14 giorni in hotel.

Sydney e Melbourne hanno deciso di allentare le misure e di consentire agli australiani completamente vaccinati di viaggiare senza obbligo di quarantena.

“E’ un grande giorno per l’Australia“, ha commentato il primo ministro Scott Morrison. “Il Paese è ora pronto a decollare!“.