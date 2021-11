Covid Bertolaso: “il Green Pass andrebbe ritirato a chi non fa la terza dose”

MeteoWeb

“I numeri dicono che solo attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid: la terza dose, infatti, serve a ridurre il Covid a un banale raffreddore. Quindi propongo di ritirare il Green Pass a chi non fa la terza dose“: è quanto ha affermato oggi Guido Bertolaso, coordinatore della campagna anti Covid in Lombardia, durante il convegno “Lotta al covid: Italia e Israele a confronto”, organizzato dalla Ambasciata di Israele in Italia e dall’associazione Ricostruire.