Covid, Bill Gates: “questi vaccini non bloccano il contagio, dobbiamo trovare un nuovo modo per farne altri migliori”

Secondo Bill Gates, fondatore di Microsoft e co-presidente della Bill and Melinda Gates Foundation, è necessario uno sforzo di ricerca globale dal valore di decine di miliardi di dollari affinché il mondo sia preparato meglio alla prossima pandemia. Gates lo ha detto in un’intervista concessa a Jeremy Hunt, ex Ministro della Sanità del Regno Unito, per il think thank Policy Exchange, la scorsa settimana (il 5 novembre).

Gates ha affermato che i budget per la ricerca e lo sviluppo dovrebbero essere concentrati sulle debolezze esposte dalla rapida diffusione del Covid nel mondo. “Non abbiamo vaccini che bloccano la trasmissione. Abbiamo vaccini che ti aiutano con la tua salute, ma hanno solo leggermente ridotto la trasmissione. Abbiamo bisogno di un nuovo modo di fare i vaccini”, ha detto. Gates ha continuato lamentando la mancanza di trattamenti efficaci contro il Covid, aggiungendo che anche se il desametasone e il nuovo farmaco antivirale molnupiravir possono aiutare, l’impatto delle terapie è stato “molto meno di quanto avrebbe dovuto”.

Gates, che nel 2014 aveva affermato che il mondo non era pronto per la prossima pandemia, ha aggiunto che spera di scrivere un libro tra cinque anni su come il mondo è ora preparato per l’eventualità. “Ci vorranno decine di miliardi in ricerca e sviluppo e probabilmente circa un miliardo all’anno per una task force pandemica a livello dell’OMS“. La task force dell’OMS effettuerebbe la sorveglianza pandemica e gestirebbe quelli che Gates chiamava “germ games” in cui i Paesi praticano le risposte agli eventi che potrebbero innescare la prossima crisi, come un bioterrorista che scatena il vaiolo in 10 aeroporti. “Se un bioterrorista portasse il vaiolo in 10 aeroporti? Come potrebbe reagire il mondo? Ci sono epidemie causate naturalmente ed epidemie causate dal bioterrorismo che potrebbero anche essere molto peggiori di quelle che abbiamo vissuto oggi”, ha detto Gates.

“La cosa bella è che molta della ricerca e sviluppo che dobbiamo fare per essere pronti per la prossima pandemia sono cose come rendere i vaccini economici, avere grandi fabbriche, eradicare l’influenza, sbarazzarsi del raffreddore comune, rendere i vaccini come un piccolo cerotto che metti sul braccio, cose che saranno incredibilmente utili anche negli anni in cui non avremo pandemie. Insieme al messaggio sul clima e alla lotta in corso contro le malattie dei poveri, la preparazione alla pandemia è qualcosa di cui parlerò molto. E penso che troverà terreno fertile perché abbiamo perso trilioni di dollari e milioni di vite. E i cittadini si aspettano che i loro governi non permettano che ciò accada di nuovo”, ha concluso Gates.