Covid, “non piangerò al funerale dei non vaccinati”: cardiologo muore dopo la terza dose di vaccino

Sohrab Lutchmedial era un noto e stimato cardiologo di 52 anni di Saint John (Canada). È morto improvvisamente nel sonno, appena due settimane dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid.

Nel corso dell’estate, Lutchmedial aveva attaccato in modo molto duro le persone “egoiste” che sceglievano di non fare il vaccino anti-Covid, pur potendolo fare. “Per coloro che non fanno il vaccino per motivi egoistici, qualsiasi siano, non piangerò al loro funerale”, aveva scritto in un tweet. Il cardiologo è morto l’8 novembre: aveva ricevuto la terza dose di vaccino il 24 ottobre.