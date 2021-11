Covid: la contea di Waterford ha i tassi di incidenza più alti di tutta l’Irlanda, nonostante il 99,5% degli over 18 sia vaccinato

MeteoWeb

Waterford è la contea dell’Irlanda con la peggiore incidenza di casi di Covid-19 nonostante abbia il più alto tasso di vaccinazione. 5 delle 6 aree di autorità locale nella contea hanno un tasso di incidenza a 14 giorni di oltre 1.000 casi ogni 100.000 abitanti. L’area di Waterford City South ha il tasso più alto di tutto lo stato, con un’incidenza a 14 giorni di 1.481,7 casi ogni 100.000 persone (la media nazionale è di 725,4 casi ogni 100.000 abitanti).

Le altre aree di autorità locale della contea con tassi a 14 giorni più alti di 1.000 ogni 100.000 abitanti sono Lismore (1,221.6), Waterford City East (1,209.4), Portlaw-Kilmacthomas (1,045) e Tramore-Waterford City West (1,032). Da notare che il 96,6% della popolazione over 12 e il 99,5% della popolazione over 18 è completamento vaccinato nella contea.

L’attuale ondata di contagi comporta numeri giornalieri mai così alti da gennaio ma i numeri di ricoveri e ingressi in terapia intensiva sono stabili. Il Dott. Niall Macnamara, che fa parte della Keogh Practice a Waterford City, ha affermato che i vaccini “non sono così efficaci come all’inizio pensavamo” nel bloccare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, ha sottolineato che hanno dimostrato di essere utili ad evitare ricovero, malattia grave e decesso.

Secondo Macnamara, il più grande fattore che contribuisce ai tassi di Covid-19 nella contea di Waterford è il successo della contea nel contenere il virus durante le precedenti ondate. Durante la seconda ondata alla fine dell’estate 2020 e la terza e più mortale ondata a gennaio e febbraio 2021, Waterford aveva costantemente i tassi di Covid-19 più bassi in tutto il Paese. Il fatto che la contea non sia stata colpita come altre zone dell’Irlanda ha fatto sì che “poche persone a Waterford abbiano avuto l’immunità naturale che si ottiene dall’aver contratto il Covid-19. Quindi c’era terreno fertile per la diffusione della variante Delta”, ha aggiunto Macnamara.

Attualmente, le terze dosi di vaccino vengono somministrate agli over 60 e agli operatori sanitari in prima linea. “Potrebbe diventare evidente che l’unico modo con cui possiamo influenzare pragmaticamente la diffusione della variante Delta sarà estendere la campagna di terze dosi ad un gruppo più ampio di persone”, ha concluso l’esperto.

Le autorità al momento sembrano soddisfatte di tollerare tassi di incidenza che raggiungeranno a breve i 4.000 nuovi casi al giorno, purché le cifre di ospedali e terapie intensive si mantengano basse. Il governo irlandese non ha piani per reintrodurre restrizioni questo inverno, tuttavia non lo esclude del tutto.