Covid, è ufficiale: in Austria da domani 10 giorni di “lockdown” per i non vaccinati, possono andare a lavorare senza Green Pass

E’ ufficiale: scatta domani in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. E’ quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni.

Da domani ai non vaccinati sarà permesso lasciare le proprie case solo per andare a lavorare (senza Green Pass, quindi né vaccino né tampone), per i i servizi essenziali o per emergenze mediche.

La decisione di imporre a partire da domani il lockdown ai non vaccinati “non è stata presa a cuor leggero“, ma “con i tassi vaccinali che abbiamo, siamo bloccati in un circolo vizioso” di contagi: lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, dopo la riunione con i governatori. Schallenberg ha lamentato il tasso “vergognosamente basso” di vaccinati, poco più del 63% della popolazione. Il lockdown per i non vaccinati riguarda due milioni di persone e resterà in vigore per 10 giorni. Per assicurare il rispetto della misura ci saranno controlli.