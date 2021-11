Covid, Giorgia Meloni: “vaccino non è soluzione definitiva, purtroppo non ferma il contagio. Green Pass è fatto male”

MeteoWeb

“Sul Covid avevamo ragione. Ci hanno detto che il Green pass era uno strumento di libertà ma se ancora parliamo di lockdown, di Regioni colorate, di limiti ai cenoni e di proroga dello stato di emergenza esattamente come un anno fa, evidentemente questo strumento non ci da’ la libertà. Qualcosa non ha funzionato. Sui vaccini c’è tanta confusione, siamo gli unici ad avere il Green pass valido per 12 mesi, ora passa a 9 ma il vaccino dura 6 mesi. Ho chiesto, qual è l’evidenza scientifica per il Green pass a 12 mesi? Abbiamo detto, con il vaccino sei sicuro, la gente si toglie la mascherina. Non si capisce niente. Mi arrabbierei se mi chiamassero no vax. Sarei nella curiosa categoria dei no vax vaccinati. E se mi definiscono no Green Pass? Io non sono a favore del Green Pass utilizzato così, ero a favore del Green Pass europeo perché era uno strumento che doveva favorire la libera circolazione tra le persone. Se fosse servito non dovrei sentir parlare di regioni arancioni e restrizioni, invece stiamo tornando esattamente allo status precedente. Non perché il vaccino non sia utile, è utile, ma non è la soluzione definitiva. Adesso dicono che l’immunità di gregge non si raggiunge, io lo dico da mesi, puoi vaccinare anche il 100% della popolazione ma il virus continuerà a girare. Abbiamo l’84% della popolazione vaccinata, se i contagi stanno salendo vuol dire che purtroppo il vaccino da solo non ti ferma il contagio. Il governo ha polarizzato volontariamente lo scontro sul Green Pass, come se fosse un tema ideologico“. Lo ha detto il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nella registrazione di Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda stasera su Rete 4.