Covid, “giorno storico nel Regno Unito”: è il primo Paese al mondo ad approvare molnupiravir, antivirale che può essere assunto a casa

Nel Regno Unito il primo via libera al mondo per la pillola anti-Covid molnupiravir: lo hanno annunciato l’americana Merck (Msd al di fuori di Usa e Canada) e la connazionale Ridgeback Biotherapeutics. La Mhra, l’Agenzia del farmaco Uk, ha autorizzato il farmaco antivirale per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, negli adulti positivi a Sars-CoV-2 che presentano almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattia grave. Molnupiravir resta in revisione presso altri enti regolatori internazionali, fra cui l’americana Fda e l’europea Ema.

Molnupiravir o Lagevrio*, il nome marchio scelto per il farmaco e accettato nel Regno Unito, è stato approvato dalla Mhra in base ai risultati di un’analisi ad interim pianificata nell’ambito dello studio di fase 3 ‘Move-Out’. Molnupiravir – somministrato alla dose di 800 milligrammi 2 volte al giorno in pazienti Covid adulti non ospedalizzati e non vaccinati, con infezione da lieve a moderata confermata in laboratorio, insorgenza dei sintomi entro i 5 giorni precedenti l’inserimento nel trial e almeno un fattore di rischio associato a prognosi negativa (per esempio malattie cardiache o diabete) – ha dimezzato la probabilità di ricovero e morte.

“Come terapia orale, Molnupiravir offre un’importante opportunità aggiuntiva ai vaccini e ai medicinali impiegati finora per contrastare la pandemia di Covid-19“, ha evidenziato Dean Y. Li, vicepresidente esecutivo e presidente di Merck Research Laboratories, ringraziando “i ricercatori, i pazienti e le loro famiglie per il contributo allo studio Move-Out che ha reso possibile questa autorizzazione“.

“Continueremo a muoverci con rigore e urgenza per portare Molnupiravir ai pazienti di tutto il mondo il più rapidamente possibile“, ha affermato Robert M. Davis, amministratore delegato e presidente di Merck. “E’ gratificante vedere la prima autorizzazione globale concessa dal Regno Unito, il Paese in cui abbiamo somministrato Molnupiravir al primo coraggioso volontario umano“, ha affermato Wendy Holman, amministratore delegato di Ridgeback.

Il governo del Regno Unito esulta, “primi al mondo”

“Oggi è un giorno storico per il nostro Paese” nella lotta alla pandemia, “perché il Regno Unito diventa il primo Paese al mondo ad aver approvato un antivirale contro il Covid-19 che può essere assunto a casa“: lo ha dichiarato Sajid Javid, Ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, dopo il via libera dell’agenzia britannica del farmaco. Si tratta di un antivirale destinato a “cambiare le cose per i pazienti più vulnerabili e immunodepressi, ai quali questo trattamento rivoluzionario potrà essere prescritto presto“, ha dichiarato Javid.

Il Regno Unito si è finora assicurato 250mila confezioni di molnupiravir, contro le 50mila di un Paese europeo di più o meno pari grandezza come la Francia. Uno strumento ritenuto fondamentale a Londra per contribuire – assieme alle vaccinazioni – per provare a contenere l’effetto del rimbalzo stagionale dei contagi sulle ospedalizzazioni senza ripristinare le restrizioni più severe, revocate fin dal 19 luglio con un vasto consenso popolare.