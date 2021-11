Covid: il ritorno alla normalità si avrà solo con il 90% di vaccinati, bambini compresi

MeteoWeb

Per tornare alla normalità, ovvero vita pre-Covid, sarà necessario che oltre il 90% della popolazione, compresi i bambini dai 5 anni in poi, sia vaccinato con vaccini mRna sviluppati nel 2020. E’ il risultato raggiunto da uno studio in preprint, in via di pubblicazione, basato su un modello matematico, a cui hanno partecipato ricercatori dell’Istituto superiore di sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Bruno Kessler, firmato anche da Silvio Brusaferro, Giovanni Rezza e Stefano Merler. Secondo i ricercatori, “l’aumento della copertura vaccinale potrà consentire, in ogni caso, ulteriori margini di riapertura sociale anche in assenza di un vaccino pediatrico”. Questi risultati possono “supportare la definizione di obiettivi di vaccinazione per i Paesi che hanno già raggiunto un’ampia copertura della popolazione“, dicono gli studiosi.