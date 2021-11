Covid: in 10 Stati USA stop all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

MeteoWeb

Un giudice federale ha bloccato in 10 Stati USA l’obbligo di vaccino anti-Covid imposto dal governo Biden per gli operatori sanitari. L’ordinanza del tribunale afferma che i centri federali Centers for Medicare e Medicaid non avevano una chiara autorità per imporre l’obbligo.

L’ingiunzione si applica ad Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota e Wyoming)

Il giudice Matthew Schelp, nominato dall’ex presidente Donald Trump nel 2019, ha spiegato che lo stop temporaneo “assicurerà che le agenzie federali non estendano il loro potere oltre l’espressa delega del Congresso” e ha sostenuto che l’obbligo avrebbe pesato sulla “capacità delle strutture sanitarie di fornire cure adeguate e, quindi, salvare vite“.