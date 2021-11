Covid: in Austria lockdown da lunedì e obbligo vaccinale dal 1° Febbraio

MeteoWeb

L’Austria imporrà l’obbligo della vaccinazione contro il Covid-19 a partire dal 1° Febbraio 2022: lo ha annunciato oggi il cancelliere Alexander Schallenberg durante una conferenza stampa in Tirolo.

E’ il primo Paese UE ad annunciare un provvedimento di questo tipo.

L’Austria, inoltre, imporrà un lockdown da lunedì all’intera popolazione, pochi giorni dopo aver adottato una misura simile per le persone non vaccinate, diventando così anche il primo Paese dell’UE a prevedere una misura del genere in questa fase di fronte all’aumento dei contagi. Le scuole del Paese, comunque, rimangono aperte. Inoltre sono iniziate le somministrazioni della terza dose per i vaccinati con due (oltre il 65% della popolazione), che vengono consigliate 4 mesi dopo la seconda dose.