Covid: in Friuli il Super Green Pass anticipato al 29 Novembre, da lunedì scattano le restrizioni per i non vaccinati

Le minori restrizioni per vaccinati e guariti, introdotte dall’ultimo decreto legge in materia di contenimento e prevenzione della pandemia da Covid-19, entreranno in vigore in Friuli Venezia Giulia a partire dal 29 Novembre: lo dispone il documento del Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi, anticipando di una settimana l’originaria decorrenza fissata per lunedì 6 Dicembre.

Nessuna limitazione dunque, nemmeno transitoria, per chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è sottoposto a vaccinazione entro i 12 mesi precedenti, nell’accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti: in attesa dell’aggiornamento informatico che, a livello nazionale, porterà al rilascio del “Super Green Pass” digitale con relativo Qr code, sarà sufficiente esibire il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione in versione cartacea completa.

Per tutti, a partire da lunedì, sarà invece obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.

Le nuove disposizioni che vengono introdotte dalla zona bianca in poi (ad esempio il Green Pass “base” sui mezzi di trasporto pubblico locale) entreranno in vigore, come in tutta Italia, dal 6 Dicembre.