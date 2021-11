Covid: Israele approva i vaccini per i bambini di 5-11 anni

MeteoWeb

Israele ha approvato i vaccini contro il coronavirus SARS-CoV-2 per i bambini. Secondo la decisione, che segue l’esempio degli Stati Uniti, i bambini israeliani di età compresa tra 5 e 11 anni potranno presto beneficiare di dosi a misura di bambino del vaccino Pfizer. Le prime spedizioni di vaccini specializzati dovrebbero arrivare in Israele la prossima settimana, secondo i media locali.

La decisione è stata annunciata in una conferenza stampa del Ministero della Salute, dopo che 73 dei 75 esperti medici di un comitato governativo hanno votato a favore. “È una decisione molto importante per un vaccino molto sicuro”, ha detto al Times of Israel l’epidemiologo Prof. Nadav Davidovitch poco dopo la decisione. “In realtà ci aspettiamo livelli ancora più bassi di effetti collaterali, tra le altre cose a causa della dose più bassa e dei risultati dello studio Pfizer, rispetto a quelli osservati tra gli adolescenti, quindi se confrontiamo l’alternativa dell’infezione naturale ci sentiamo abbastanza sicuri dei vaccini per i bambini”, ha aggiunto.