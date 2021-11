Covid, Israele: i servizi segreti cercano 800 persone rientrare dal Sud Africa per metterle in isolamento

MeteoWeb

In Israele è corsa contro il tempo per cercare di frenare il dilagare della variante sudafricana. La autorità sono a lavoro per individuare 800 persone tornate di recente dai Paesi sud africani e tutte le persone con cui sono state in contatto, per intercettare i positivi con la variante Omicron e isolarli.

Questa sera si riunisce il gabinetto del governo per prendere decisioni, come la chiusura o meno dell’aeroporto e il controllo di geolocalizzazione degli individui rientrati dall’Africa. Ad occuparsene sarà il servizio segreto interno Shabak, che avrà il compito di avvertire i cittadini che devono entrare in quarantena. Non si parla ancora di lockdown, ma non è escluso.