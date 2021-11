581 residenti dell’Indiana completamente vaccinati sono morti di Covid: contagiate 56.000 persone vaccinate

MeteoWeb

Un numero crescente di residenti completamente vaccinati in Indiana è morto di Covid, secondo i dati dello stato americano. Nella settimana dal 21 al 28 ottobre, almeno 50 persone completamente vaccinate in Indiana sono morte di Covid, portando il numero totale di decessi di persone vaccinate nello stato a 581.

Del numero totale di decessi, l’89% si è verificato in persone di età pari o superiore a 65 anni, con l’età media dei decessi in individui di 78 anni. Il numero rappresenta lo 0,017% degli individui completamente vaccinati dello stato, secondo i dati del Dipartimento della Sanità dell’Indiana.

Nello stesso periodo, anche 3.750 individui completamente vaccinati sono risultati positivi al Covid. Lo stato ha ora segnalato 56.234 infezioni breakthrough, ossia le infezioni che avvengono in persone contagiate, dall’inizio della pandemia. Le cifre rappresentano l’1,672% della popolazione completamente vaccinata dello stato. Anche i ricoveri di persone vaccinate sono aumentati nella settimana in esame, con le autorità sanitarie che hanno segnalato 87 nuovi ricoveri, che allora rappresentavano lo 0,035% delle persone inoculate.

Anche il numero di casi di coronavirus è aumentato costantemente tra gli studenti, con lo stato che ha segnalato 1.466 infezioni dal 15 agosto al 29 ottobre solo tra gli studenti. Del numero totale di casi tra gli studenti per l’anno scolastico 2021-2022, il 43% si è verificato in bambini di età compresa tra 10 e 14 anni e il 28,7% in quelli di età compresa tra 15 e 19 anni. Nei bambini più piccoli, il 26,9% delle infezioni si è verificato in quelli di età compresa tra 5 e 9, mentre l’1,1% ha coinvolto bambini da 0 a 4 anni. La maggior parte delle infezioni tra gli studenti – il 50,4% – è nelle donne.