Covid, Pfizer: “la nostra pillola antivirale riduce ricoveri e morte dell’89%”

La pillola anti-Covid Pfizer, attualmente in fase di sperimentazione, ha ridotto dell’89% i rischi di ricovero e decesso in persone ad alto rischio: lo ha annunciato la casa farmaceutica, citando i dati del proprio studio sul farmaco. Gli effetti della pillola antivirale sarebbero stati così convincenti che un panel indipendente di esperti che sta monitorando la sperimentazione del farmaco avrebbe consigliato di accorciare i tempi della sperimentazione. I dati completi non sono ancora stati pubblicati o sottoposti a verifica esterna, ma Pfizer in una nota ha annunciato che i risultati della sperimentazione verranno sottoposti all’attenzione dei regolatori USA “il prima possibile“.