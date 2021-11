Covid, positivi 7 deputati alla Camera: in corso altri tamponi

MeteoWeb

Durante la riunione dei capigruppo tenutasi stasera a Montecitorio, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha informato che ci sono 7 deputati positivi al Covid-19. Nel dettaglio, spiegano fonti parlamentari: 4 casi di positività sono stati riscontrati in questo fine settimana, mentre tre deputati erano stati contagiati nei giorni precedenti. Fico ha spiegato che non si tratta di contagi avvenuti a Montecitorio, ma nei collegi e nei posti in cui si sono recati la settimana scorsa (anche se non è chiaro su quali basi si fonda tale affermazione). Ricordiamo che per entrare a Montecitorio è necessario avere il Green Pass.

Fico ha quindi assicurato che il monitoraggio è costante e che la situazione è sotto controllo. Da quanto si apprende, sono in corso i tamponi anche ad altri parlamentari.