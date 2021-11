Covid: la situazione peggiora anche in Spagna e Portogallo, i Paesi più vaccinati del mondo

MeteoWeb

Sono i Paesi più vaccinati al mondo, con rispettivamente l’89% e l’82% di popolazione che ha già ricevuto il vaccino, eppure anche Portogallo e Spagna vedono un netto peggioramento della situazione epidemiologica per la quarta ondata che dilaga in Europa, il continente più vaccinato che è anche l’attuale epicentro mondiale della pandemia. Siamo a metà Novembre ed è il periodo meno soleggiato dell’anno per il Vecchio Continente, che già lo scorso anno aveva sperimentato la situazione più difficile proprio tra Novembre e Dicembre, a conferma della stagionalità del virus che dilaga tanto nei Paesi con un basso tasso di vaccinazione come Polonia (54%), Russia (43%), Romania (37%), Ucraina (28%) e Bulgaria (25%), quanto nei Paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo come Norvegia (79%), Danimarca (78%), Francia e Finlandia (77%), Regno Unito (76%), Germania (70%). La situazione è ancora più contenuta in tutti i Paesi dell’area Mediterranea, ma soltanto per un ritardo della curva epidemiologica rispetto ai settori orientali: anche in Italia (78% di vaccinati) e appunto nei Paesi iberici, che sono i più vaccinati in assoluto, la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno.

In Portogallo, un Paese di 10 milioni di abitanti e cioè lo stesso numero della Regione Lombardia, con l’89% dell’intera popolazione vaccinata e un tasso di vaccinazioni del 99,8% negli over 19, i contagi stanno rapidamente aumentando e nelle ultime due settimane siamo passati da una media settimanale di 600 nuovi casi giornalieri a una media settimanale di 1.900 nuovi casi giornalieri. Ogni giorno si registrano tra 10 e 20 decessi, ovviamente tutti vaccinati perchè la popolazione è tutta vaccinata (la piccola porzione di non vaccinati è esclusivamente concentrata nei minorenni, ma neanche uno di loro è ricoverato negli ospedali o deceduto per Covid).

Anche in Spagna la situazione ricomincia a peggiorare: dopo un mese di Ottobre tranquillo, con sempre meno di 2.000 nuovi casi giornalieri e un Paese completamente ritornato alla normalità, adesso siamo tornati a 4.000 nuovi casi giornalieri con 30 morti al giorno. Anche qui, tutti vaccinati. In Spagna, infatti, ha ricevuto il vaccino il 98,5% degli over 18, praticamente tutti.