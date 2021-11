Covid, su Nature nuovo studio sugli under 18: “se contagiati, guariscono nel 99,995% dei casi. Rischio di morte solo se hanno gravi patologie pregresse”

MeteoWeb

È ormai risaputo che l’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini e nei giovani nella stragrande maggioranza dei casi non è grave, tanto che spesso le persone di questa categoria si contagiano senza sviluppare sintomi significativi. Nonostante tali evidenze scientifiche, molti Paesi hanno deciso (o stanno valutando) di estendere la vaccinazione anti-Covid anche alle fasce più giovani della popolazione. Ora un nuovo autorevole studio pubblicato su Nature, analizza la mortalità da Covid nei bambini e nei giovani con meno di 18 anni in Inghilterra durante il primo anno di pandemia.

“L’infezione da SARS-CoV-2 è raramente fatale nei bambini e nei giovani con meno di 18 anni, ma quantificare il rischio di morte è difficile perché i minorenni sono spesso infetti da SARS-CoV-2 manifestando sintomi assenti o minimi. Per distinguere tra bambini e giovani con meno di 18 anni che sono morti a causa dell’infezione da SARS-CoV-2 e coloro che sono morti per un’altra causa ma sono stati in coincidenza contagiati dal virus, abbiamo intrapreso una revisione clinica di tutti i decessi dei giovani con meno di 18 anni con un test positivo a SARS-CoV-2 da marzo 2020 a febbraio 2021. Le varianti di SARS-CoV-2 predominanti erano wild-type e Alpha”, scrivono i ricercatori, che hanno dimostrato che “su 12.023.568 bambini e giovani con meno di 18 anni che vivevano in Inghilterra, 3.105 sono morti, inclusi 61 che erano positivi a SARS-CoV-2. Di questi decessi, 25 erano dovuti all’infezione da SARS-CoV-2 (tasso di mortalità, due per milione), di cui 22 dovuti al Covid-19, la malattia clinica associata all’infezione da SARS-CoV-2, e 3 erano dovuti a sindromi infiammatorie multisistemiche pediatriche temporalmente associate a SARS-CoV-2. In totale, il 99,995% dei bambini e giovani con meno di 18 anni con un test positivo a SARS-CoV-2 è sopravvissuto. I bambini e i giovani di età superiore a 10 anni, origini etniche asiatiche e nere e comorbilità erano sovrarappresentate nei decessi correlati a SARS-CoV-2 rispetto ad altri decessi. Questi risultati sono importanti per guidare le decisioni sulla protezione e la vaccinazione dei bambini. Nuove varianti potrebbero avere diversi rischi di mortalità e dovrebbero essere valutate in modo simile”, si legge nello studio.

“Identificare i bambini e i giovani con meno di 18 anni a rischio di malattia grave e morte dopo l’infezione da SARS-CoV-2 è essenziale per guidare le famiglie, i medici e i responsabili politici sulle future politiche di protezione, sulla frequenza scolastica, sui nuovi agenti terapeutici e sulla priorità dei vaccini. L’infezione da SARS-CoV-2 è solitamente lieve e asintomatica nei bambini e nei giovani con meno di 18 anni”, scrivono i ricercatori, pertanto hanno rappresentato “una percentuale molto bassa di tutti i ricoveri e decessi per Covid-19 a livello globale”.

Secondo gli autori, “questo è il primo studio a differenziare tra bambini e giovani con meno di 18 anni deceduti per infezione da SARS-CoV-2 e bambini e giovani con meno di 18 anni deceduti con un test positivo a SARS-CoV-2 come scoperta casuale”. Come detto, lo studio segnala “due decessi per milione in tutta la popolazione di bambini e giovani con meno di 18 anni in Inghilterra. Abbiamo stimato che il tasso di mortalità per infezione sia di cinque per 100.000, che indica che oltre il 99,995% di bambini e giovani con meno di 18 anni guarisce dall’infezione da SARS-CoV-2”, scrivono i ricercatori. “SARS-CoV-2 ha contribuito allo 0,8% dei 3.105 decessi per tutte le cause. Nello stesso periodo di tempo studiato, ci sono stati 124 decessi per suicidio e 268 decessi per traumi, sottolineando che il Covid-19 è raramente fatale nei bambini e giovani con meno di 18 anni”, viene specificato. “Il nostro risultato è del 60% inferiore alle cifre derivate da test positivi, riducendo così notevolmente il numero stimato di bambini e giovani con meno di 18 anni potenzialmente a rischio di morte durante questa pandemia”.

“I bambini e giovani con meno di 18 anni morti di SARS-CoV-2 avevano maggiori probabilità di essere adolescenti rispetto a bambini più piccoli, suggerendo un continuum di rischio crescente nel corso della vita dall’infanzia alla vita adulta più anziana. Percentuali più elevate di bambini e giovani con meno di 18 anni asiatici e neri sono morti di SARS-CoV-2 rispetto a tutte le altre cause di morte, sebbene i decessi fossero ancora estremamente rari. I tre bambini e giovani con meno di 18 anni che sono morti di sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica temporalmente associata a SARS-CoV-2 erano tutti di età compresa tra 10 e 14 anni, due erano maschi, tutti provenivano da diversi gruppi etnici e due non avevano evidenze di una patologia di base. La ragione delle differenze etniche potrebbe essere dovuta alla predisposizione biologica e/o all’accesso alle cure. Questi risultati supportano quelli trovati negli studi sugli adulti”, si legge nello studio.

“I nostri risultati sottolineano l’importanza delle comorbilità sottostanti come principale fattore di rischio di morte, poiché il 76% aveva condizioni croniche, il 64% aveva comorbilità multiple e il 60% aveva condizioni limitanti la vita. Il gruppo di comorbilità a più alto rischio includeva bambini e giovani con meno di 18 anni con neurodisabilità complessa, che comprendeva il 52% di tutti i decessi nei bambini e giovani con meno di 18 anni morti di SARS-CoV-2. I bambini e i giovani con meno di 18 anni con neurodisabilità combinata e condizioni respiratorie (otto dei 13 decessi con neurodisabilità) potrebbero essere particolarmente a rischio. I bambini e giovani con meno di 18 anni con neurodisabilità limitante la vita hanno un tasso di mortalità di fondo più elevato rispetto alla popolazione generale. Ci sono circa 500 decessi all’anno in questo gruppo e, quindi, SARS-CoV-2 ha contribuito solo al 3% durante la pandemia. Allo stesso modo, per tutti gli altri gruppi di comorbilità, coloro che sono morti di SARS-CoV-2 hanno rappresentato una percentuale molto piccola di tutti i decessi durante l’anno della pandemia. È importante notare che non abbiamo osservato decessi in gruppi considerati a più alto rischio di infezioni respiratorie, come bambini e giovani con meno di 18 anni con asma, fibrosi cistica, diabete di tipo 1 o trisomia”, riporta lo studio.

“Sei bambini e giovani con meno di 18 anni morti di SARS-CoV-2 non avevano evidenze di una patologia di base. Ciò contrasta con altri studi che hanno riportato solo decessi in bambini e giovani con meno di 18 anni che hanno comorbilità. È possibile, poiché i dati ospedalieri sono disponibili solo per gli ultimi 5 anni, che alcuni bambini e giovani con meno di 18 anni abbiano avuto una comorbilità che non è stata identificata in questo collegamento. È anche possibile che i bambini e giovani con meno di 18 anni nel nostro studio avessero una predisposizione genetica non diagnosticata alla malattia grave con infezione da SARS-CoV-2. La metodologia nel nostro studio ha consentito di dimostrare che zero neonati sono morti di SARS-CoV-2, evidenziando il valore di avere una sorveglianza completa e in tempo reale della mortalità per bambini e giovani con meno di 18 anni, con collegamento ai dati di virologia e alla revisione clinica dettagliata che abbiamo intrapreso per determinare il ruolo di SARS-CoV-2 nei decessi”, scrivono i ricercatori.

Gli autori concludono che “il rischio di esiti gravi da SARS-CoV-2 per le persone di età inferiore ai 18 anni rimane estremamente basso. Il rischio di privazione nei bambini e nei giovani con meno di 18 anni delle loro normali attività durante l’istruzione e gli eventi sociali potrebbe rivelarsi un rischio maggiore di quello dello stesso SARS-CoV-2. Se vengono identificati gruppi a rischio più elevato, potrebbero trarre beneficio dalla vaccinazione e/o dallo “scudo” protettivo nei periodi di alta prevalenza, mentre lo “schermo” basato su presupposti errati di vulnerabilità può causare danni secondari significativi, ad esempio gli effetti di non frequentare la scuola e la socializzazione restrittiva o ridotta, con ripercussioni sia sullo sviluppo che sulla salute mentale. Allo stesso modo, i rischi della malattia devono essere valutati rispetto ai potenziali rischi della vaccinazione nell’informare la politica di vaccinazione”.