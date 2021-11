Covid, studio svizzero sugli eventi avversi dopo la vaccinazione: “drastico aumento dei casi di pericardite, miocardite e perimiocardite associato ai vaccini a mRNA”

MeteoWeb

In un articolo, pubblicato sulla rivista Global Cardiology Science & Practice, alcuni ricercatori svizzeri, guidati da Ioanna Istampoulouoglou (Università di Basilea), hanno riassunto gli eventi avversi sospetti dopo l’immunizzazione (AEFI) di pericardite, miocardite e perimiocardite che sono stati segnalati dal loro centro di farmacovigilanza regionale dopo la vaccinazione con vaccini anti-COVID-19 a mRNA.

“Tra marzo e luglio 2021, sono stati segnalati 17 casi. Di questi, 9 avevano perimiocardite, 5 miocardite e 3 pericardite. 12 pazienti erano di sesso maschile (71%). L’età media era di 38 anni (range 17-88). Il sintomo di presentazione più comunemente osservato è stato il dolore toracico acuto (65%). Mentre il 47% dei pazienti era precedentemente sano, il 53% aveva almeno una comorbilità preesistente, con l’ipertensione che era la più diffusa (24%). I criteri diagnostici della Società Europea di Cardiologia per gli AEFI riportati sono stati soddisfatti in dodici casi (71%). Gli AEFI si sono verificati dopo la prima dose di vaccino in sei casi (35%), dopo la seconda dose di vaccino in dieci casi (59%) e dopo entrambe le dosi in un caso (6%). La latenza mediana di tutti gli AEFI presi insieme era di 14 giorni (intervallo 1 – 28) dopo la prima vaccinazione e 3 giorni (intervallo 1 – 17) dopo la seconda. Tutti i pazienti tranne uno sono stati ricoverati (94%) con una degenza mediana di 7,5 giorni (range 3 – 13). La maggior parte dei pazienti (n = 11, 65%) non ha avuto alcuna complicazione e 13 (77%) dei pazienti sono guariti o si sono ripresi al momento della dimissione. In 16 dei 17 casi (94%), l’associazione tra AEFI e i vaccini a mRNA è stata ritenuta possibile dal centro di farmacovigilanza”, scrivono i ricercatori.

In particolare, “l’età media dei 5 pazienti con miocardite era di 34 anni (range 20-44) e 3 di loro erano maschi (60%), con un’età media di 34 anni (range 20-38). 3 pazienti (60%) non avevano comorbilità preesistenti. 4 pazienti (80%) erano stati vaccinati con il vaccino a mRNA di Moderna e un paziente (20%) con quello di Pfizer-BioNTech. Tutti i casi sono stati valutati come possibilmente correlati alla vaccinazione a mRNA dal centro di farmacovigilanza”, si legge ancora nello studio. “L’età media dei 9 pazienti con perimiocardite era di 57 anni (range 17-88) e 7 di loro (78%) erano maschi con un’età media di 23 anni. 5 dei pazienti (56%) non avevano comorbilità preesistenti. 6 pazienti (67%) erano stati vaccinati con il vaccino a mRNA di Moderna e 3 (33%) con quello di Pfizer-BioNTech. L’età mediana totale dei 3 pazienti con pericardite era di 61 anni (range 33-71) e 2 di loro (67%) erano uomini. Tutti i pazienti avevano almeno una comorbilità. Un paziente era vaccinato con il vaccino a mRNA di Pfizer-BioNTech e uno con il vaccino di Moderna”, riporta lo studio.

“Abbiamo osservato un drastico aumento dei casi di sospetta miocardite, perimiocardite e pericardite indotta da farmaco o vaccino nel 2021, rispetto ai 9 anni precedenti. Questa maggiore incidenza di casi segnalati è stata associata ai vaccini anti-Covid a mRNA”, concludono i ricercatori.