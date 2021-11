Il padre di Novak Djokovic: “non andrà agli Australian Open se lo ricattano sul vaccino”

MeteoWeb

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, potrebbe rinunciare agli Australian Open, lo Slam australiano che lui ha vinto più volte di tutti (9). Il motivo sarebbe il vaccino anti-Covid. Secondo le rigide regole australiane, chiunque vorrà partecipare al torneo dovrà essere vaccinato, o in alternativa sottoporsi ad una quarantena che impedirà anche di uscire dall’hotel per allenarsi.

A confermare la possibilità dell’assenza di Djokovic, è il padre del campione, Srdjan. “Ovviamente Novak vorrebbe partecipare con tutto il cuore perché è uno sportivo e perché a Melbourne c’è una forte comunità di emigrati serbi”, ha spiegato il padre. “Ma non so se succederà. Probabilmente no, in queste condizioni, con questi ricatti e con queste procedure”, ha aggiunto.

“Vogliamo che Novak sia qui per il torneo e lui sa che deve vaccinarsi. Ma ci ha detto che lui considera la questione un fatto privato”, ha dichiarato Craig Tiley, direttore di Tennis Australia.