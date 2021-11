Dubai Miracle Garden, un’oasi di fiori nel deserto: è il giardino floreale più grande al mondo – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ogni anno, quando le condizioni meteo iniziano a diventare più fredde prima dell’inverno, riaprono i cancelli del Dubai Miracle Garden. Con oltre 150 milioni di piante e fiori naturali in piena fioritura, questo paradiso da 72.000m² si trova in una delle destinazioni più pittoresche dell’area.

Il Dubai Miracle Garden, una delle attrazioni invernali più famose negli Emirati Arabi Uniti, ha aperto le sue porte ieri, 1 novembre. L’attrazione è tornata per la sua decima stagione, un traguardo che viene celebrato con il lancio di installazioni floreali mai viste prima. “Questo momento è reso ancora più speciale perché il giardino offre alle famiglie del Paese e anche al di fuori del Paese la possibilità di camminare in spazi floreali e di essere incantati dagli spazi aperti dopo aver trascorso lunghi periodi nei confini delle proprie case a causa della pandemia. Tutto il team ha lavorato duro per assicurare le nuove installazioni al Dubai Miracle Garden, soprattutto le attrazioni ispirate ai Puffi”, ha detto Abdel Naser Rahhal, creatore e co-fondatore del giardino. Nel 2020, l’attrazione ha chiuso a marzo a causa della pandemia e poi ha riaperto a novembre con stingenti misure di sicurezza.

Con la sua superficie di 72.000m², il Dubai Miracle Garden è il più grande giardino floreale del mondo, con un patrimonio di oltre 45 milioni di specie diverse di fiori, che formano composizioni davvero creative (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Alcune installazioni prendono le spettacolari forme di cuori, stelle, igloo, piramidi floreali e molto altro ancora. Questo giardino è un’esplosione di colori, che completa l’immagine dei maestosi grattacieli, degli hotel di lusso e delle superbe attrazioni di Dubai. Questa attrazione si aggiunge a tutto questo, essendo ancora più interessante ed innovativa con il sistema di irrigazione a goccia, una tecnica resa possibile dal riciclo intelligente delle acque di scarico che evita l’evaporazione e risparmia acqua ed energia fino al 75%. Insomma, il Dubai Miracle Garden è come un’oasi nel cuore del deserto dell’alto valore ecosostenibile.

All’apertura, il giardino si estendeva su un’area di 21.000m², ma dopo 4 mesi di lavoro, la seconda fase del progetto ha portato alla creazione di nuove attrazioni. Oggi il Dubai Miracle Garden ha un’enorme area parcheggio, due moschee (una per gli uomini e una per le donne), centri commerciali e strutture ricettive di tutti i tipi, così come nuove installazioni floreali, incluso uno speciale “giardino delle farfalle”. Inaugurato il 24 marzo 2015, con il “giardino delle farfalle”, Dubai voleva un nuovo record: costruire il più grande giardino coperto da farfalle in tutto il mondo. 9 cupole di vetro a temperatura controllata ospitano 26 diverse specie di farfalle, che volano per le cupole sopra i visitatori, dando loro la sensazione di essere immersi nella natura, senza disturbarsi a vicenda. Si può osservare un vero ciclo di vita delle farfalle e la loro miracolosa metamorfosi.

Ma non è tutto. Un’altra importante attrazione è la parete floreale che ha una circonferenza di oltre 800m, che la pone tra le pareti floreali più lunghe del mondo. Un’altra meraviglia di questo giardino è la sua continua trasformazione. Ogni stagione porta il rinnovamento delle composizioni floreali, offrendo agli ospiti un’esperienza originale ogni volta che visitano il giardino.

Quest’anno, il clou delle nuove installazioni al Dubai Miracle Garden è rappresentato dal Villaggio dei Puffi. Ispirato alle amate creature dei fumetti belgi diventate famose in tutto il mondo, la nuova attrazione presenta il loro stravagante mondo attraverso bizzarri disposizioni del paesaggio. I visitatori ora possono muoversi tra case a forma di fungo, illuminate da speciali effetti di luce la notte. La Central Plaza accoglie i visitatori per vedere i loro personaggi preferiti dei Puffi interagire con il giardino.

Quest’anno, il Dubai Miracle Garden presenta anche una serie di altre nuove strutture floreali, come un orologio tridimensionale, una “roccia galleggiante” con una fontana e pavoni floreali. Ci saranno anche due nuove mostre ispirate da personaggi popolari tra i bambini: un genio alto 15 metri e un tappeto magico volante.