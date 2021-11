Due corpi e tre teste: strana tomba in Nicaragua potrebbe appartenere a cacciatori di teste

MeteoWeb

El Rayo è un sito archeologico sulla penisola di Asese nel Lago Cocibolca, noto anche come Lago Nicaragua. Ora è una piantagione di banane ma nel periodo precolombiano era un luogo abitato. La domanda a cui gli studiosi non hanno ancora dato una risposta certa è: da chi era abitato? Durante gli scavi nel sito nel 2021, gli archeologi si sono imbattuti in una strana tomba. Aveva due corpi e tre teschi che non sembrano appartenere a nessuno dei due corpi.

Gli archeologi hanno trovato i due corpi, o meglio, due paia di gambe, perpendicolari l’uno all’altro. Uno è completo, suppongono gli archeologi, anche se il suo scavo non poteva essere completato entro la fine della stagione dei campi ed era disteso sulla schiena. L’altro era prono, sul ventre, ma sembra consistere solo nella metà inferiore della persona defunta. Il bacino era più o meno dove erano le ginocchia del primo corpo; ma il resto sembra mancare, in base a un rapido esame del terreno dove sarebbe stato.

Basandosi sullo stato non fuso delle sue ossa del ginocchio, quella mezza persona a faccia in giù sembra essere stata un adolescente. Sebbene manchi della metà superiore, del busto e della testa, come detto, ha un teschio che giace in una ciotola ai suoi piedi; frammenti di un altro teschio con cocci di ceramica sulle ginocchia; e un cranio quasi completo che giace sul bacino in un altro vaso di ceramica frammentario. Gli archeologi sospettano che tutti e tre i teschi fossero stati collocati in ciotole.

L’analisi preliminare dei denti nel cranio che ancora giaceva nella sua ciotola suggerisce che la persona avesse più di 25 anni. “È lassù tra le sepolture più complesse mai scavate in Nicaragua“, ha affermato Geoffrey McCafferty, l’archeologo che ha guidato il lavoro. “Abbiamo visto almeno in un’altra occasione un cranio all’interno di un vaso, ma trovarne tre in fila sopra la sepoltura estesa è sicuramente qualcosa di insolito”. Le gambe del corpo potenzialmente completo misuravano 96 centimetri dai piedi al bacino, piuttosto alte per gli standard dei nicaraguensi precolombiani, dicono gli archeologi.

Alla ricerca del busto e della testa mancanti del corpo a faccia in giù, gli archeologi hanno scavato fosse sull’altro lato dell’individuo alto, ma non hanno trovato nulla, almeno finora. McCafferty suggerisce due opzioni: o la tomba per la persona più grande è stata scavata nella tomba precedente, o l’individuo più alto è stato sepolto con questo mezzo corpo come un bene sepolcrale.

“Era un ragazzino che è stato catturato durante la guerra e che è stato ucciso? Non lo so. Ci sono tante possibilità. Ma penso che si aggiunga alle complessità sociali di questi gruppi“, ha detto Ruth Martinez, archeologa e antropologa del Nicaragua. “La loro complessità è stata ridotta all’essere selvaggi o nobili e non avere nulla da aggiungere alla storia del Nicaragua”.

Origini dei nicaraguensi

Rimangono interrogativi fondamentali sulle origini degli odierni nicaraguensi e si sta facendo qualche sforzo per comprendere i loro predecessori nel paese. L’origine dei nicaraguensi precolombiani è dibattuta: teoricamente potrebbero essere discesi dalla Mesoamerica, dalle culture Chibchan in Colombia, o potrebbero essere stati un gruppo culturale completamente distinto. I conquistadores hanno cancellato la documentazione indigena (il lavoro etnografico suggerisce che il cachet associato all’eredità spagnola stia ancora causando un degrado dell’identità indigena).

In Nicaragua sono state trovate antiche sepolture di persone che giacevano dritte, ma la stragrande maggioranza delle sepolture di precolombiani sono ossa dentro, fuori, accanto, sotto o sopra le urne funerarie. Che cosa possa significare questa incoerenza è un quesito che ha tenuti impegnati gli archeologi per anni, soprattutto perché le urne funerarie – in altri contesti archeologici – sembrano anche essere solo comuni recipienti di cottura per miscele di cacao.

A ciò si aggiunga che le sepolture in vaso non erano limitate all’antica America centrale. In tutto il Levante e anche nell’antica Roma, i morti subivano “sepolture secondarie”: le loro ossa venivano sepolte per l’eternità in vasi di argilla, a volte pentole da cucina. I cimiteri nicaraguensi precolombiani di solito sono solo grandi nascondigli di queste urne funerarie. Qualcosa di simile a quello che è stato trovato a El Rayo è insolito per la regione, secondo Martinez.

Meno sepolture estese sono state trovate a faccia in giù. La maggior parte è stata trovata nella vicina isola di Ometepe, che però ha anche antiche sepolture in vasi di cacao. Non c’è coerenza nei corredi funerari e la mancanza di dati etnografici rende impossibile in questa fase agli archeologi fornire un quadro definitivo delle pratiche e delle cerimonie di sepoltura del misterioso gruppo.

Teste da trofeo e forse un tomahawk

I resti sono stati in gran parte scavati da studenti delle scuole sul campo, e il metro quadrato prima sembrava essere un’anonima fossa della spazzatura. Quando l’individuo più grande è stato raggiunto, era vicino alla fine della stagione dei campi e il grande scheletro non poteva essere completamente scavato nonostante la ‘corsa’ degli esperti.

Gli altri resti non sono stati completamente analizzati e attualmente il team archeologico può solo speculare sul significato dell’orientamento dei corpi. La loro posizione sembra concordare con la “rosa dei venti” – una situata a nord-sud e l’altra sepolta a est-ovest. Alcuni archeologi ipotizzano che la posizione a faccia in giù possa essere correlata alla superstizione, comprese le paure del soprannaturale, ad esempio che i morti possano risorgere di nuovo. Tuttavia, la casa cosmica di Chibchan rispecchia tradizionalmente la Terra, e una speculazione suggerisce che l’individuo più giovane sia stato posizionato a faccia in giù per entrare nell’aldilà.

Entrambi i corpi giacevano su un letto di cocci di ceramica. Vicino ai due corpi e alla collezione di teschi c’era una lama di pietra rossa lunga 10 centimetri, potenzialmente proveniente da un tomahawk, ma gli archeologi non possono essere sicuri che fosse associata ad uno dei due corpi. Ma non hanno trovato nient’altro di degno di nota.

Una grande domanda che incombe sulla tomba è se gli individui siano imparentati tra loro e/o con le persone i cui crani in vaso giacciono sopra i corpi estesi. Queste risposte potrebbero corroborare le teorie dei cacciatori di teste o illustrare un dinamico cambiamento etnico e culturale rappresentato da due distinti periodi di utilizzo del cimitero. “Uno dei potenziali di ricerca qui sarà vedere se i teschi decapitati provengono da una tribù diversa, un gruppo etnico diverso, una popolazione biologica diversa“, ha spiegato McCafferty. “La relazione tra la sepoltura estesa e il cranio nei vasi ha molto potenziale per parlare di guerra o parlare di tradizioni di caccia alla testa“. “Teste trofeo” sono state trovate con altre sepolture, alcune con lame di selce nelle fauci, e queste offrono rare prove della cultura della caccia alla testa in Nicaragua, dice McCafferty. Si sa molto poco dei conflitti nel Nicaragua precolombiano del Pacifico.

Un archeologo nicaraguense, Leonardo Lechado Rios, ha recentemente affermato che la mancanza di armi di pietra suggerisce che ci siano stati pochissimi eventi bellici. Questa teoria è stata presentata durante la Terza Conferenza di Archeologia al Palazzo Nazionale del Nicaragua. Questa sepoltura ricorda a McCafferty un raro pezzo di documentazione spagnola sui nicaraguensi del Pacifico dei primi del 1500. Il cronista spagnolo Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdez, meglio conosciuto semplicemente come Oviedo, racconta durante una festa con gli indigeni, che se un uomo veniva decapitato in battaglia, gli si riempiva il collo di foglie di jocote e corteccia e si ricuciva la testa: questo, secondo le credenze popolari, avrebbe riportato in vita l’individuo. Lo spagnolo pensò a queste sciocchezze, ma presumibilmente il capo aveva delle foglie che gli spuntavano dal collo.

La stratigrafia non mostra chiaramente se l’individuo più grande sia stato sepolto o meno in seguito, disturbando la tomba dell’individuo più giovane. Se è così, sosterrebbe la speculazione di McCafferty sui cambiamenti nelle interazioni nell’area. “Secondo me, c’è un cambiamento etnico, o almeno un’etnogenesi o lo sviluppo di una nuova etnia che si suppone sia collegata a gruppi mesoamericani provenienti dal Messico“, dice, basandosi sulle sue ricerche passate. “È un’ulteriore prova che ci sono stati cambiamenti, un’ulteriore prova di quali fossero quelle manifestazioni culturali”.

Il team di scavo spera che i futuri sforzi di datazione analizzeranno esattamente quanti eventi di sepoltura si sono verificati in questo sito. È difficile discernere se si tratta di una sepoltura estremamente complessa dal punto di vista cerimoniale o di due, tre o quattro eventi tutti all’interno di un metro di terra, anche perché tutti sono stati collocati in tombe piuttosto poco profonde.