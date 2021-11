E’ allerta pandoro contenenti pezzi di plastica dura: scatta il richiamo, attenzione a marchio e lotto

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per un lotto di pandoro Melegatti 1894 per rischio fisico. Il lotto richiamato è il n° 210917, prodotto nello stabilimento Melegatti di Verona, in via Monte Carega 23, con data di scadenza 30-04-2022, venduto in unità da 750 grammi.

Il motivo del richiamo è indicato in “Possibile presenza di corpi estranei, plastica dura“. Nelle avvertenze si legge: “Non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni contattare Melegatti 1894 S.p.A. 0458951444 o mandare email al servizio: help@melegatti1894.it o melegatti@melegatti1894.it”.