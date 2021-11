E’ in costruzione il tunnel di Fehmarn: sarà il più lungo del mondo e collegherà Germania e Danimarca [VIDEO]

MeteoWeb

Il tribunale amministrativo superiore dello stato tedesco dello Schleswig ha dato il via libera all’inizio della costruzione del tunnel Fehmarnbelt tra Germania e Danimarca. Il tribunale ha stabilito che il terreno necessario per la costruzione del tunnel stradale e ferroviario del Mar Baltico pianificato da 1,2 miliardi di euro venisse trasferito agli sviluppatori del progetto danese Femern. La sentenza ha anche affermato che i lavori possono iniziare prima che tutti gli espropri di terreni siano stati completati, secondo un rapporto di Welt Online.

Il tunnel Fehmarnbelt sarà lungo 17,6 km e sarà dunque il più lungo mai costruito, superando il tunnel Marmaray di 13,5 km del Bosforo in Turchia. Consisterà di 79 elementi standard lunghi 217 m e alti circa 10 m con due tubi autostradali, un tubo di emergenza e due tubi ferroviari. Ci saranno 10 elementi di servizio, ciascuno lungo 85,7 m ma sia più largo che più alto e con un sottopavimento per ospitare attrezzature tecniche e di manutenzione. La sezione più profonda della Fossa della cintura di Fehmarn, nella quale verranno posati gli elementi del tunnel, sarà di 35 m.

I proprietari del terreno, le compagnie di navigazione Scandlines Deutschland e Scandline Bordershop Puttgarden, avevano in precedenza presentato un reclamo contro l’esproprio e sono riusciti a fermare il la costruzione. La nuova sentenza, però, non può essere appellata.

La cintura di Fehmarn è uno stretto tra l’isola tedesca di Fehmarn e l’isola danese di Lolland. Il tunnel sostituirà un servizio di traghetti da Rødby e Puttgarden. L’iter di approvazione del progetto si è arenato su questioni ambientali, in particolare nello stato tedesco dello Schleswig-Holstein, dove emergerà l’estremità meridionale del tunnel immerso di 18 km. La società danese Femern è responsabile della costruzione del collegamento. A Rødbyhavn sono stati costruiti un cantiere per la fabbricazione di elementi del tunnel e un porto di lavoro, nonché un portale del tunnel a Lolland.

Come sarà costruito il tunnel Fehmarnbelt

Il collegamento del tunnel Fehmarnbelt sarà costruito come un tunnel sommerso tra Rødbyhavn su Lolland e l’isola tedesca di Fehmarn. A differenza di un tunnel trivellato, un tunnel sommerso è costituito da elementi cavi in ​​calcestruzzo, gettati a terra e assemblati sezione per sezione per formare il tunnel. Una trincea per il tunnel deve essere prima scavata nel fondo del mare per costruire il collegamento Fehmarnbelt. Questa trincea sarà larga fino a 60 metri, profonda 16 metri e lunga 18 chilometri. In totale, dal fondo del mare verranno scavati circa 19 milioni di metri cubi di pietra e sabbia. Questo sarà utilizzato per stabilire circa tre chilometri quadrati di nuove aree naturali a Lolland e, in misura minore, a Fehmarn.

Quando la canna del tunnel sarà in opera, gli impianti tecnici potranno essere completati. Questi includono binari per i treni elettrici, sistemi di comunicazione, illuminazione, ventilazione, trasformatori e pompe. Come modifica evolutiva al tunnel Øresund, il tunnel Fehmarnbelt avrà 10 elementi speciali con un piano inferiore aggiuntivo.

Un elemento speciale sarà posizionato circa ogni due chilometri di galleria e disporrà di attrezzature per l’esercizio e la manutenzione. Ciò significa che il tunnel Fehmarnbelt sarà più economico e più facile da mantenere e richiederà molto meno calcestruzzo poiché gli elementi standard possono essere ridotti.

