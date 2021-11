Elton John ha seri problemi di salute: “Non riesco nemmeno ad entrare o uscire da un’auto”

MeteoWeb

Elton John ha fornito un aggiornamento sull’infortunio all’anca che lo ha costretto a posticipare il suo Farewell Yellow Brick Road Tour nel mese di settembre. La pop star ha riferito in una recente intervista che continua a soffrire per i movimenti limitati all’articolazione dell’anca, il che significa che al momento non può nemmeno salire e scendere da un’auto.

Come ha spiegato lui stesso in modo più dettagliato alla conduttrice dello show Chat, Lorraine Kelly, questa settimana. Elton John è stato costretto a posticipare le restanti date delle tappe britanniche ed europee del suo tour, che era stato anche programmato in precedenza. “Non sarei in forma al 100%, non sarei sicuro al 100% perché soffro per la maggior parte del tempo“, ha detto. “La decisione doveva essere presa perché non volevo salire sul palco e dare meno del 100%. Non so, con un anno e mezzo di tour, se durerebbe la mia anca, ma probabilmente no”. Ma ha aggiunto che “recupererà” il tempo perso con i suoi fan quando “sarà in una forma molto migliore” dopo essersi ripreso dall’infortunio.

All’inizio di quest’anno John ha rivelato di aver subito una caduta che ha portato a un infortunio per il quale gli è stato consigliato di farsi operare. “Alla fine della mia pausa estiva sono caduto goffamente su una superficie dura e da allora ho avuto notevoli dolori e fastidi all’anca”, ha spiegato John in una dichiarazione. “Nonostante l’intenso trattamento fisioterapico e specialistico, il dolore ha continuato a peggiorare e sta portando a crescenti difficoltà di movimento”.

I possessori dei biglietti per i concerti riprogrammati di John nel Regno Unito e in Europa riceveranno nuove informazioni sull’evento e tutti i biglietti originali saranno premiati negli spettacoli riprogrammati. John ha recentemente pubblicato il suo “The Lockdown Sessions“, un album collaborativo realizzato nel corso della pandemia di COVID che il mese scorso gli è valso il suo primo album numero uno nel Regno Unito in quasi un decennio.