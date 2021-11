Eruzione senza fine a La Palma: nuovi flussi di lava e decine di terremoti, l’isola si è allargata di 43 ettari [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Sono stati registrati 39 terremoti questo lunedì sull’isola di La Palma, dove il vulcano Cumbre Vieja è in eruzione da oltre 2 mesi: il sisma più forte è stato di magnitudo 4.3, rilevato dall’Instituto Geográfico Nacional (IGN) alle 03:13 ora locale a 34 km di profondità.

Nella giornata di ieri si sono verificati diverse tracimazioni di lava dal cono principale del vulcano, che hanno aumentato l’apporto delle colate esistenti: altri 8 ettari sono stati distrutti dal materiale vulcanico, secondo quanto confermato dalla portavoce del comitato scientifico di Pevolca, Carmen López.

Sabato Pevolca ha innalzato l’indice di esplosività del vulcano da 2 a 3 a causa del gran numero di piroclasti emessi.

L’aeroporto di La Palma non è stato operativo per tutto il fine settimana a causa dell’accumulo di ceneri del vulcano.

Dall’inizio dell’eruzione del Cumbre Vieja, il 19 Settembre, l’isola di La Palma è cresciuta di 43 ettari a causa dei delta creati dalla lava quando raggiunge le acque dell’Oceano Atlantico: lo indicano gli ultimi dati pubblicati dal sistema satellitare europeo Copernicus, secondo cui sono 2.651 gli edifici distrutti dalla lava, riporta El País.