Etna, sbuffi di cenere ed esplosioni dal Cratere di Nord-Est [FOTO]

Sbuffi di cenere ed esplosioni sull’Etna questa mattina: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, ha comunicato che, a partire dalle 11:16, “si osservano singole esplosioni al cratere di Nord-Est con emissioni di cenere diluita che si disperde immediatamente nell’area sommitale. Il fenomeno è ancora in corso. Non si segnalano variazioni significative nell’ampiezza media del tremore vulcanico che mostra valori medi e medio-bassi. La sorgente è localizzata nell’area dei crateri Bocca Nuova e Voragine ad una elevazione di circa 2800 m s.l.m.. L’attività infrasonica è su livelli bassi, sia come numero che come ampiezze e risulta ubicata in corrispondenza della Bocca Nuova. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo GNSS e clinometriche non mostrano variazioni significative“.