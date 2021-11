Farina italiana contaminata, valori di micotossine troppo alti: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Farina di Mais Fioretto, marchio Molino Sapignoli. Il prodotto, venduto in confezioni da 1kg, è risultato contaminato da alti valori di micotossine, dunque non adatto al consumo alimentare. Il lotto non conforme è il n°210249, con data di scadenza indicata in 01-10-2022.

Chi avesse già acquistato il prodotto è invitato a non consumare, ma rivolgersi al punto vendita per l’eventuale reso.

Per saperne di più importanti e consultare l’elenco di altri avvisi del Ministero della Salute, potete consultare l’apposita sezione del nostro giornale dedicata ai Richiami Alimentari.