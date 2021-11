Finisce la 17esima campagna invernale in Antartide: la stazione Concordia pronta per il personale estivo – FOTO

MeteoWeb

Oggi la squadra DC18 è arrivata a Concordia per la Winter Over DC18, che si terrà da Novembre 2021 a Novembre 2022 presso la Stazione Concordia in Antartide, nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA).

Finisce così il 17° Winter Over ed inizia la campagna estiva. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano gli ultimi momenti di solitudine e di isolamento della squadra DC17, che sono stati dedicati alla preparazione della stazione Concordia per accogliere il personale estivo.

Tra gli splendidi scatti, si vede lo snevamento della tubosider cave, che ospita una parte dei mezzi durante il periodo invernale, essenziali per la campagna estiva. Immortalato anche il sole di mezzanotte: dall’1 novembre, in Antartide si è in pieno giorno 24 ore al giorno.