Noto formaggio richiamato dai supermercati per contaminazione da listeria: l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per formaggio Taleggio DOP a marchio Mauri, prodotto a Pasturo (LC). Il lotto richiamato è il n°2440010, venduto in unità di peso da 200 gr., con data di scadenza indicata in 17-20/11/2021. La misura del richiamo è stata adottata dopo il riscontro della presenza di listeria nel prodotto. Chi ha già acquistato, dunque, non deve consumare il prodotto.

Per chi avesse già consumato ecco alcune informazioni utili indicate dall’Humanitas per riconoscere la listeriosi, ovvero un’infezione da listeria:

I sintomi dell’infezione da listeria sono simili a quelli di altre malattie provocate da alimenti contaminati:

febbre ;

; nausea ;

; diarrea ;

; dolori muscolari.

Emicranie, confusione, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio sono invece i sintomi della listeriosi quando si diffonde al sistema nervoso.