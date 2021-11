Freddo e maltempo, nello Stretto di Messina è arrivato l’inverno. FOTO e VIDEO da Gallico

MeteoWeb

Con una temperatura minima di +12°C e una massima che non supera i +16°C in pieno giorno in riva al mare, nello Stretto di Messina è il primo giorno d’inverno. Sullo Stretto soffia un forte vento meridionale che rende il mare agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo realizzate da Renzo Pellicano. E’ ancora soltanto un piccolo assaggio dell’irruzione invernale che nelle prossime ore, e in modo particolare domani – Lunedì 29 Novembre – porterà forti piogge, temporali e neve a bassa quota abbondante oltre i 1.000 metri di quota sui rilievi dello Stretto e in modo particolare in Aspromonte. Le temperature crolleranno fino a +8/+9°C in riva al mare, circostanza abbastanza inusuale in questo periodo dell’anno a queste latitudini. Ma ancor più clamorose saranno le temperature massime di domani che saranno ulteriormente inferiori rispetto ad oggi. Continuerà a fare molto freddo anche dopodomani, Martedì 30 Novembre.