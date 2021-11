Meteo, freddo e forte nevicata a Vienna: prima neve sulla capitale dell’Austria – FOTO

MeteoWeb

Assaggio di inverno a Vienna, con la prima neve caduta a imbiancare la città e la temperatura precipitata a +1°C. Le temperature minime sono state molto basse oggi in Austria, sotto lo zero su buona parte del Paese. Per la prima volta in questa stagione, la neve è scesa su Vienna, creando un paesaggio incantevole (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Da ieri sera, è in vigore un’allerta rossa per neve nell’area metropolitana di Vienna e in gran parte della Bassa Austria. L’allerta rossa è valida anche per la giornata di oggi: si prevede che la nevicata continuerà fino alle ore serali.