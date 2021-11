Gelati contaminati da ossido di etilene: scatta il richiamo, l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per gelato contaminato da ossido di etilene. Si tratta dei Tartufo bianco e Tartufo nero a marchio Iper, prodotti da New Cold srl nello stabilimento di Lodi. Il lotto richiamato per probabile contaminazione è il n°21067 con data di scadenza 08-03-2023, venduto in confezioni da 180g.