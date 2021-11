In corso la COP26 a Glasgow: ecco la più grande città scozzese vista dallo Spazio [FOTO]

La città di Glasgow, che ospita la 26ª conferenza ‘UN Climate Change Conference of Parties’ (COP26), è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 2.

Situata nella Scozia centro-occidentale, Glasgow è la più grande città della nazione. Si sviluppa lungo entrambe le rive del fiume Clyde, il 9° fiume più lungo del Regno Unito e il 3° più lungo in Scozia. La città occupa gran parte della bassa valle del Clyde e la sua periferia si estende nei distretti circostanti.

Edimburgo, la capitale della Scozia, è riconoscibile nella parte centrale destra dell’immagine, situata sulla sponda meridionale del Firth of Forth, l’estuario del fiume Forth, nel Lothian. Edimburgo e Glagow, insieme a Stirling e Dundee, sorgono tutte all’interno delle Lowlands Centrali, dove vive oltre la metà della popolazione della Scozia.

Le Highlands, visibili in alto a sinistra nell’immagine, costituiscono la regione più ampia della Scozia con un territorio di oltre 25.600 km quadrati caratterizzati da scenari mozzafiato. L’area è divisa in due parti: la Great Glen divide i Monti Grampiani a sud-est dalle Highlands nord-occidentali. L’area è scarsamente popolata, con molte catene montuose che dominano la regione e comprende la montagna più alta delle isole britanniche, il Ben Nevis, così come il leggendario lago di Loch Ness.

Dal 31 ottobre al 12 novembre, a Glasgow si tiene il vertice COP26 – che riunirà le parti per accelerare le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico.