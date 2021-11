Tre sciami meteorici e un’eclissi di Luna: gli eventi di astronomia più importanti di novembre

MeteoWeb

Un trio di sciami meteorici solcherà il cielo notturno di novembre, ma il miglior evento astronomico del mese arriverà per ultimo. Un gruppo di stelle, noto come cluster delle Pleiadi, sarà visibile nel cielo orientale subito al calar del buio per tutto il mese. Le Pleiadi possono essere osservate in quasi ogni notte limpida. Ecco gli eventi astronomici di novembre 2021 da segnare sul calendario di ogni appassionato.

Inizio novembre: Sciame meteorico delle Tauridi

I primi due sciami meteorici di novembre non sono particolarmente forti, ma potrebbe comunque valere la pena osservarli durante la prima metà del mese. Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali raggiugerà il picco durante la prima settimana di novembre, seguito dalle Tauridi settentrionali, che raggiungeranno il picco una settimana dopo. Entrambi gli sciami hanno picchi ampi (piuttosto che in una notte specifica), ma offriranno solo circa 5 meteore all’ora. Tuttavia, i due sciami meteorici sono noti per le spettacolari palle di fuoco che sono in grado di produrre. “Quando i due sciami meteorici sono attivi contemporaneamente alla fine di ottobre-inizio novembre, a volte c’è un notevole aumento nell’attività delle palle di fuoco”, spiega l’American Meteor Society.

Come molti sciami meteorici, le meteore inizieranno ad apparire al calar del buio, ma il miglior momento per vedere le Tauridi sarà dopo la mezzanotte locale.

17-18 novembre: Sciame meteorico delle Leonidi

Il terzo sciame meteorico di novembre potrebbe rivelarsi il più attivo poiché le Leonidi raggiungeranno il picco nella notte tra 17 e 18 novembre. “Le Leonidi sono conosciute per aver prodotto tempeste meteoriche negli anni 1833, 1866, 1966, 1999 e 2001”, spiega l’American Meteor Society. Durante questi eventi, i tassi sono andati da 1.000 a 100.000 meteore all’ora, creando alcuni degli spettacoli più stupefacenti della storia recente.

Purtroppo, quest’anno non è previsto un evento di questo genere: solo 10-15 meteore all’ora solcheranno i cieli. Inoltre, una Luna quasi piena splenderà nella notte del picco delle Leonidi, ma si potranno comunque vedere delle stelle cadenti in quanto le meteore associate alle Leonidi tendono ad essere più luminose di quelle degli altri sciami meteorici dell’anno.

19 novembre: Eclissi parziale di Luna

La terza settimana di novembre si concluderà con uno degli eventi astronomici più importanti di tutto il 2021: una spettacolare eclissi parziale di Luna sarà visibile nel cielo del Nord America. Sarà la prima volta che un’eclissi di Luna, totale o parziale, sarà visibile in tutto il Nord America dal 20 gennaio 2019. Durante la prossima eclissi, il 97% della Luna attraverserà l’ombra della Terra. Questa percentuale renderà l’evento più spettacolare della maggior parte delle eclissi parziali, in quanto sarà quasi come un’eclissi totale.

Mentre da buona parte dell’Africa l’eclissi non sarà visibile, va un po’ meglio all’Europa: le prime fasi dell’evento saranno visibili dal Regno Unito e parti del Nord Europa prima del tramonto della Luna. Stessa cosa vale per il Nord Italia e parte del Centro, mentre il Sud non potrà ammirare lo spettacolo. L’Asia orientale e l’Australia, invece, lo vedranno dopo il sorgere della Luna.