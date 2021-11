Covid, la testimonianza del calciatore Gonzales: “Sono vaccinato e positivo da 18 giorni, incredibile!”

MeteoWeb

Nicolas Gonzalez, attaccante della Fiorentina di origini argentine, è positivo al Covid da ben 18 giorni. Il campione di calcio è vaccinato con doppia dose, e come ha dichiarato lui stesso ai microfoni dell’emittente ESPN, “È incredibile sono 18 giorni che sono positivo al Covid, non capisco costa stia succedendo, spero passi in fretta. Sono anche vaccinato, per giunta con doppia dose. Sono triste, mi dispiace perché gioco per lavorare, però ora devo stare tranquillo e pensare a recuperare. Ancora non so quando potrò tornare in campo“. E il calciatore pensa già al dopo, sperando che il tampone negativo arrivi presto: “Quando mi negativizzerò mi manderanno a Roma a fare alcuni esami e controllare che tutto sia apposto”.