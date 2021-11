“Pericoloso e non attendibile”, Google blocca l’accesso al sito dell’Istituto Superiore di Sanità: “chi entra può essere derubato di password, messaggi o carte di credito”

MeteoWeb

L’accesso al sito web dell‘Istituto Superiore di Sanità è attualmente bloccato. Chi prova ad accedervi, vedrà apparire il messaggio “è stato impedito l’accesso ad un sito web inattendibile”, oppure “gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da www.epicentro.iss.it (ad esempio, password, messaggi o carte di credito)”.

Probabilmente si tratta solo di un errore nel certificato https del sito, a causa del quale i motori di ricerca ne stanno bloccando l’accesso diretto, autorizzando soltanto gli utenti che consapevolmente accettano di assumersi i rischi citati. Ha del clamoroso che il sito di un ente così importante come l’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, incappi in questo tipo di errori informatici, abbastanza banali ma in grado di provocare allarme tra gli utenti del web. A maggior ragione, in questo momento storico in cui, a causa della pandemia da Covid-19 in atto, è uno dei siti più ricercati quotidianamente.