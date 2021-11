Maltempo in Sicilia, violenta grandinata imbianca Ribera: accumuli fino a 50cm, danni e disagi sulle strade – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha colpito Ribera (Agrigento) nelle prime ore di questa mattina, lasciando accumuli al suolo tanto ingenti da sembrare neve. In alcuni punto della località, la grandine si è accumulata fino a 50cm, ricoprendo le strade di uno spesso strato bianco che ha creato tanti disagi alla circolazione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La violenta grandinata ha danneggiato anche le coltivazioni dell’area, tra cui le arance, eccellenza del territorio con oltre 6.400 ettari di agrumeti, tutelata da un marchio Dop. “Purtroppo – dice Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio Riberella – i nostri produttori hanno subito danni consistenti, e da una sommaria pare che più del 30% del raccolto di quest’anno risulti già compromessa”.

Il sindaco Matteo Ruvolo, che nei giorni scorsi aveva già presentato alla Regione richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni a strade e attività produttive causati dall’alluvione dell’11 novembre, ha invocato ulteriori aiuti per il territorio.