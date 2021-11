Grecia, vaccino anti-Covid obbligatorio per gli over 60

MeteoWeb

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che dal 16 gennaio il vaccino contro il Covid sarà obbligatorio per gli over 60, pena una multa di 100 euro.

“Dal 16 gennaio tutti gli over 60 devono aver almeno preso appuntamento per la prima dose. Chi non lo fa deve pagare una multa di cento euro“, ha affermato Mitsotakis durante il consiglio dei ministri.

Il denaro delle multe sarà destinato ad un fondo speciale per finanziare gli ospedali pubblici, ha precisato il premier.

Come riporta il sito Ekathimerini, sono circa 520mila gli over 60 in Grecia che ancora non sono vaccinati. La multa sarà imposta automaticamente dall’Autorità indipendente delle entrate pubbliche. Nel corso di una conferenza stampa, Mitsotakis ha sottolineato che l’allerta del governo è massima per la nuova variante, anche se finora nel Paese non sono stati individuati casi di omicron. Al momento circa il 63% della popolazione greca è vaccinata.