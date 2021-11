Green Pass, ancora proteste: decine di migliaia di persone in corteo a Milano e Trieste – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi nelle piazze italiane, si sono svolte o si stanno ancora svolgendo proteste contro il Green Pass. Tra le più importanti in termini di partecipazione, ci sono quelle di Milano e Trieste, con decine di migliaia di persone che stanno sfilando per le strade delle due città.

E’ partito da piazza Fontana il 16° corteo consecutivo contro il Green Pass nel capoluogo lombardo. Scandendo i cori “no Green Pass”, “la gente come noi non molla mai”, “giù le mani dal lavoro” e “Trieste chiama, Milano risponde”, dopo il passaggio in Piazza Duomo, i manifestanti non ha rispetto la prescrizione della Questura. Dopo una prima parte di percorso ‘ufficiale’, infatti, all’altezza di corso di Porta Romana deviano verso via Crocetta e ‘invadono’ via Beatrice d’Este, creando disagi al traffico. I manifestanti hanno inscenato un finto funerale con tanto di bara con sopra la bandiera tricolore e stanno colorando l’aria con fumogeni verdi.

Circa 8.000 manifestanti hanno invaso anche le strade di Trieste per l’ennesima manifestazione di protesta contro il Green Pass. L’ordinanza del sindaco Roberto Dipiazza che impone ai manifestanti di indossare la mascherina e di evitare assembramenti è rispettata solo da una alcuni manifestanti. Un gruppo di circa 200 manifestanti intorno alle 18 ha cercato di raggiungere Piazza Unita’ d’Italia, oggi interdetta, da Piazza della Borsa, spingendo le transenne in avanti nel tentativo di far arretrare lo schieramento delle forze dell’ordine. Queste, pero’, hanno reagito respingendo i manifestanti e agitando i manganelli. Non ci sarebbero ne’ persone ferite ne’ contuse. Il gruppo, avvicinatosi alla barriera, ha cominciato a spingere urlando “vergogna” e “venduti” ed e’ venuto a contatto con la polizia in tenuta antisommossa.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune immagini delle proteste in atto.