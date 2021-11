I deficit sociali e il superamento ecologico delle nazioni: studio sulla situazione di oltre 140 Paesi del mondo

MeteoWeb

“Ricerche precedenti hanno dimostrato che nessun Paese attualmente soddisfa i bisogni di base dei suoi residenti ad un livello di utilizzo delle risorse che potrebbe essere esteso in modo sostenibile a tutte le persone a livello globale”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui sono state analizzate “le dinamiche storiche di 11 indicatori sociali e 6 indicatori biofisici in oltre 140 Paesi dal 1992 al 2015”. I ricercatori hanno scoperto che “i Paesi tendono a superare i confini biofisici più velocemente di quanto non raggiungano soglie sociali. Il numero di Paesi che hanno superato i confini biofisici è aumentato nel periodo dal 32-55% al ​​50-66%, a seconda dell’indicatore. Allo stesso tempo, il numero di Paesi che hanno raggiunto le soglie sociali è aumentato per cinque indicatori sociali (in particolare aspettativa di vita e scolarizzazione), è diminuito per due indicatori (sostegno sociale e uguaglianza) e ha mostrato pochi cambiamenti per i restanti quattro indicatori”, scrivono i ricercatori, che hanno calcolato anche proiezioni “business as usual” (ossia proiezioni senza cambiamenti rispetto alla situazione di partenza) al 2050, che “suggeriscono che sono necessarie profonde trasformazioni per salvaguardare la salute umana e planetaria. Le tendenze attuali non faranno altro che approfondire la crisi ecologica senza eliminare le carenze sociali”.

Nello studio, sono stati utilizzati 6 indicatori ambientali basati sul consumo (emissioni di CO2, fosforo, azoto, cambiamento del sistema terra, impronta ecologica, impronta di materia) e 11 indicatori sociali (soddisfazione di vita, aspettativa di vita, alimentazione, sanità, povertà di reddito, accesso all’energia, istruzione secondaria, sostegno sociale, qualità democratica, uguaglianza, occupazione).

Su scala globale, lo studio ha svelato che “miliardi di persone attualmente vivono in Paesi che non raggiungono la maggior parte delle soglie sociali nella nostra analisi, eppure l’umanità sta collettivamente oltrepassando sei dei sette confini biofisici globali. Troviamo che l’umanità è più vicina al raggiungimento delle soglie sociali di quanto non fosse nei primi anni ’90 (con le notevoli eccezioni dell’uguaglianza e della qualità democratica), ma permangono notevoli carenze. Allo stesso tempo, l’uso globale delle risorse ha superato due limiti aggiuntivi (impronta di materia e acqua blu) e si è esteso notevolmente oltre il tetto ecologico nel periodo 1992-2015, in particolare per quanto riguarda l’impronta di materia e le emissioni di CO2”.

“Nel complesso, non troviamo alcuna prova che alcun Paese si stia attualmente muovendo verso lo “spazio sicuro e giusto a forma di ciambella”, ossia un quadro visivo a forma di ciambella che rappresenta uno spazio sicuro ecologicamente e giusto socialmente, dove l’umanità può migliorare la propria condizione. “È probabile che le tendenze attuali aggravino la crisi climatica ed ecologica senza riuscire ad eliminare le carenze sociali. Nonostante decenni di retorica sullo sviluppo sostenibile, i Paesi con alti livelli di realizzazione sociale hanno livelli di utilizzo delle risorse ben al di là di qualsiasi cosa che potrebbe essere estesa in modo sostenibile a tutte le persone, e la loro portata del superamento ecologico è generalmente aumentata. Sebbene i Paesi a basso reddito abbiano mostrato progressi nella riduzione delle carenze sociali, in genere hanno superato i confini biofisici più velocemente di quanto abbiano raggiunto le soglie sociali. Il lento tasso di progresso sociale è accoppiato con il superamento ecologico su scala globale, che sta già travolgendo la capacità rigenerativa della biosfera ed esponendo l’umanità a un alto rischio di destabilizzazione del sistema Terra”, si legge nello studio.

“Ricerche precedenti hanno mostrato l’insostenibilità delle attuali traiettorie di sviluppo. La nostra analisi mostra che i livelli passati, attuali e futuri di utilizzo delle risorse associati alla soddisfazione dei bisogni di base sono troppo alti. Per soddisfare i bisogni di tutte le persone all’interno dei confini planetari, le attuali relazioni tra prestazioni sociali e uso delle risorse biofisiche devono essere radicalmente trasformate in tutti i Paesi, anche se in modi diversi specifici per Paese a seconda dell’entità del deficit sociale e del superamento ecologico. Per i Paesi ricchi con un alto superamento ecologico, l’uso delle risorse deve essere drasticamente ridotto per rientrare in quote eque dei confini biofisici, una transizione che è improbabile che si realizzi con i soli miglioramenti dell’efficienza. Potrebbe anche richiedere politiche di post-crescita e decrescita che ridisegnino gli attuali sistemi economici dipendenti dalla crescita e riducano direttamente l’eccessivo consumo di risorse. I modelli di simulazione hanno dimostrato che è possibile per i Paesi ricchi migliorare i risultati sociali senza crescita riducendo le disuguaglianze e dando priorità all’approvvigionamento sociale. Data la nostra scoperta che le tendenze attuali negli indicatori sociali collettivi, come il sostegno sociale, la qualità democratica e l’uguaglianza, hanno più bisogno di trasformazione, e dato che questi indicatori sociali sono solo debolmente accoppiati all’uso delle risorse, c’è un ampio margine per migliorarli, trasformando i sistemi di approvvigionamento in modi non materialistici (ad esempio, distribuendo il reddito in modo più equo e universalizzando l’accesso a beni e servizi di base). Tuttavia, un numero crescente di ricerche mostra che tali trasformazioni devono confrontarsi con industrie potenti e altri interessi costituiti che beneficiano dello status quo diseguale ed estrattivo sia all’interno che tra i Paesi”, riporta lo studio.

“Per i Paesi con forti carenze sociali, è necessario concentrarsi sul soddisfacimento dei bisogni di base, con un’enfasi sul rafforzamento delle capacità e sullo sviluppo economico. Nutrizione, servizi igienico-sanitari e povertà di reddito meritano un’attenzione prioritaria poiché si prevede che il numero di Paesi che raggiungono le soglie per questi tre indicatori sociali rallenterà nei prossimi decenni, a giudicare dalle tendenze attuali. Per quanto riguarda la nutrizione, le evidenze suggeriscono che le relazioni attuali potrebbero essere trasformate praticando metodi di agricoltura sostenibile, che migliorerebbero i mezzi di sussistenza nel processo. Inoltre, la regolamentazione dell’uso dell’acqua da parte dell’agricoltura industriale potrebbe essere allineata con gli investimenti nell’approvvigionamento idrico e nei servizi igienico-sanitari, affrontando in tal modo la scarsità d’acqua e contribuendo al contempo a risultati sanitari migliori. Per quanto riguarda la povertà di reddito, la Banca Mondiale stima un divario di povertà globale del 21% a 5,50 dollari al giorno nel 2015, che si traduce in 3,1 trilioni di dollari per portare tutti al di sopra di questa soglia. Questa quantità rappresenta meno del 3% del reddito globale totale. In altre parole, un piccolo spostamento nel flusso del reddito globale dai ricchi ai poveri, come garantire salari e prezzi ai produttori più equi, potrebbe alleviare la povertà estrema senza la necessità di un’ulteriore crescita globale”, concludono i ricercatori.